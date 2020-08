Violência: três homens baleados dão entrada no Hospital Platão Araújo

A primeira vítima chegou na unidade de saúde por volta de meia noite | Foto: Divulgação

Manaus - Em menos de duas horas, três homens deram entrada no Hospital Platão Araújo vítimas de armas de fogo, na madrugada deste sábado (15). Os casos aconteceram em bairros diferentes das Zonas Leste, Norte e Centro-Sul de Manaus.

A primeira vítima chegou na unidade de saúde por volta de 00h50, o homem foi identificado como Everson F. O., de 32 anos. Ele foi baleado com um tiro em um dos braços, na rua Algita, bairro Tancredo Neves.

Por volta de 1h20, Alessandro O. S., de 34 anos, chegou ferido com tiros no pé e na parte lateral das costas. O fato aconteceu na rua França, bairro Flores. Não há informações sobre as circunstâncias dos atentados que a vítima sofre.

O último registro foi por volta de 2h18. Bruno W. S. B. foi baleado com um tiro nas costas. O ataque ocorreu na rua Sol Nascente, conjunto Amadeu Botelho, bairro Novo Aleixo.

Segundo a polícia, a vítima, supostamente, estava envolvida em uma troca de tiros entre traficantes que disputavam territórios naquela região. Bruno foi encaminhado ao centro cirúrgico da unidade de saúde.

Não há atualização sobre o quadro de saúde das vítimas. As tentativas de homicídios devem ser investigadas pela Polícia Civil.

