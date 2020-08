Mulher cagueta amiga e as duas são presas com 32 kg de skunk em Coari

A droga estava dentro de três malas | Foto: divulgação

Coari (AM) – Duas mulheres foram presas com três malas com maconha do tipo skunk durante a operação Hórus, na embarcação expresso Crystal I, no Porto do município de Coari, na sexta-feira (14). Com a dupla, a polícia encontrou 32 quilos de drogas.

A operação foi feita em conjunto entre PM-AM, SSP, Polícia Federal, Polícia Civil, Força Nacional, Corpo de Bombeiro Militar e IBAMA e ocorreu quando uma das passageiras apresentou atitude suspeita, no momento em que foi realizada a abordagem.

Depois da busca pessoal e revista, foram encontrados de imediato, aproximadamente, oito quilos de entorpecentes com a suspeita.

Ao ser indagada se estava acompanhada de alguém, ela respondeu que sim e denunciou a amiga. Após a revista na segunda mulher, a polícia descobriu três malas com o restante das substâncias entorpecentes, no porão da embarcação. No total, a dupla estava com 32 quilos de maconha do tipo skunk.

Além disso, também foram apreendidos dois aparelhos celulares da marca Samsung e a quantia de R$ 1.206,75 em espécie. Segundo os policiais, que participaram da operação, o prejuízo do crime chega a marca dos R$ 480 mil.

Elas foram conduzidas à Base Arpão, onde foram realizados os procedimentos legais.

Veja mais:

Técnico é morto a facada após discussão por venda de celular em Manaus

Autônomo é baleado e morre em hospital de Manaus