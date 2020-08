Homem é preso após arremessar pacote com drogas no presídio em Humaitá

A droga foi apreendida com o suspeito | Foto: Reprodução





Manaus - Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso por tráfico de drogas após confessar que arremessou um pacote com entorpecentes e celulares para o pátio da Unidade Prisional de Humaitá, em Humaitá, a 696 km de Manaus. A ocorrência aconteceu na madrugada do sábado (15) e foi atendida por Policiais militares do 4° Batalhão de Polícia Militar.

Segundo a polícia, ao realizar uma patrulha em torno do presídio, os policiais encontraram uma motocicleta Honda Biz 125, cor cinza, abandonada na rua atrás da unidade. Ao perceber a chegada da polícia, um outro suspeito fugiu, já o outro foi preso em flagrante.

No pacote continham 05 porções de substância entorpecente supostamente maconha, pesando 246 gramas, 01 porção de substância entorpecente supostamente cocaína, pesando 06 gramas, 03 telefones celulares, 04 carregadores de celular, 05 cabos USB e 01 carretel com barbante.

