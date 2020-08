No AM, homem faz garota refém e acaba morto em troca de tiros com PMs

O caso foi registrado na delegacia de Lábrea | Foto: Reprodução





Manaus - Um homem identificado como Arlesson Ramos Ferreira foi morto após troca de tiros com policiais militares no município de Lábrea, a 701 quilômetros de Manaus. O caso aconteceu neste sábado (15).

De acordo com policiais da 4ª Companhia Independente da Policia Militar (4ª CIPM), que atenderam a ocorrência, o homem foi localizado em uma residência do município após denúncias através do 190.

Os PMs informaram que, ao chegar no local, houve uma tentativa de contato que não foi respondida pelo suspeito. Logo em seguida, o homem atirou contra um dos policiais, que não sofreu ferimentos graves por estar com colete. A polícia revidou e acabou o acertando. Para não ser preso, o suspeito estava mantendo uma adolescente de 15 anos como refém.

Ele chegou a ser encaminhado ao Hospital Regional de Humaitá, mas não resistiu. A adolescente passa bem. No local da ocorrência foram apreendidos um revólver calibre 32, sem numeração, e mais três munições.

