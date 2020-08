Vídeo: Após briga, homem é morto a facada em posto de gasolina no AM

Claudinei foi atacado com apenas um golpe fatal de faca na região do pescoço | Foto: Divulgação

Borba - Um homem identificado pela polícia como Cleudinei dos Santos Ferreira, de 33 anos, foi morto a facada na madrugada do último sábado (15), em Borba (a 151 quilômetros de Manaus). O crime ocorreu após a discussão da vítima com o suspeito, identificado apenas como Daril, em um posto de gasolina no município.

A briga que resultou na morte de Claudinei foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento. Policiais militares do município foram acionados para atender ocorrência, mas não localizaram o suspeito. Na gravação é possível ver Daril fugindo da cena do crime a pé.

Claudinei foi atacado com apenas um golpe fatal de faca na região do pescoço. Em outro vídeo feito por testemunhas, ele aparece sendo socorrido pelos amigos. A vítima ainda foi levada para Hospital Vó Mundoca, em Borba, mas chegou morta na unidade de saúde.

Até a publicação desta matéria o suspeito continuava foragido. O corpo de Cleudinei foi sepultado na manhã deste domingo (16). O caso é investigado pela 74ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

