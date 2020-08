Homem é morto a facadas em apartamento na Zona Leste de Manaus

A vítima ainda foi socorrida, mas morreu no Hospital Chapot Prevost. | Foto: Divulgação

Manaus - Após gritar por socorro, Handerson Allen Fernandes Costa, de 38 anos, foi encontrado, na manhã deste domingo (16), ferido a facadas dentro do apartamento onde morava, na rua Doutor João de Paula, bairro Colônia Antonio Aleixo, Zona Leste de Manaus. A vítima ainda foi socorrida, mas morreu no Hospital Chapot Prevost.

Segundo a 28ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Handerson foi atacado por volta de 7h30. Ele ainda recebeu auxílio da dona do imóvel. A mulher escutou a vítima gritando por ajuda e, quando foi até o apartamento, encontrou a vítima ensaguentada.

O local estava todo bagunçado, indicando que o assassino remexeu as coisas da vítima. Ainda segundo a 28ª Cicom, Handerson foi atingido com facadas no peito, costela e braço esquerdo.

A proprietária do prédio levou ele para o hospital e avisou para equipe policial que o suspeito do crime, ainda não identificado, estava no apartamento da vítima.

Os policiais foram ao local, mas o assassino conseguiu fugir após quebrar a grade de uma janela. A equipe policial ainda fez buscas na região, mas não localizou o homem.

A motivação do crime ainda é desconhecida para a polícia. A dona do quitinete contou, ainda, que o homem que ela viu na cena do crime não era conhecido. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.

