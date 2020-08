Homem é flagrado assaltando mulher em Itacoatiara; veja vídeo

Itacoatiara – O assalto ocorreu neste domingo (16), por volta das 6h, na Rua Manaus, Bairro Santa Luzia, no município de Itacoatiara (distante 175.89 em linha reta de Manaus). O homem estava com uma faca e, na hora do furto, acabou sendo flagrado por câmeras de segurança próximas ao local.

O homem, ainda não identificado, está sendo procurado por policiais do município de Itacoatiara por furtar um celular S20 rosa da mulher, também não identificada. O que ele não sabia era que estava sendo filmado durante a infração.

O vídeo mostra a mulher em cima de uma moto. Ela percebe a aproximação do suspeito e se desespera. A vitima tenta correr, mas ao ver a faca ela decide entregar o celular ao suspeito - que saiu do local como se nada tivesse acontecido.

Quem souber o paradeiro do infrator, deve entrar em contato com a Delegacia ou com os Policiais Militares do 2° Batalhão de Polícia Militar Força Tática e denunciar: (92) 99458-7784 ou (92) 99263-6764.

Confira o vídeo:

A cena foi capturada por câmeras de segurança próximas ao local | Autor: Divulgação





