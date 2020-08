Dupla flagrada com corpo em porta-malas nega que matou homem

Manaus - Homens flagrados com um corpo no porta-malas, nesta madrugada de domingo (16), confessaram aos policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) que não cometeram o homicídio. A dupla informou que somente estava transportando o cadáver. O crime ocorreu na rua Mogi das Cruzes, bairro São José 1, Zona Leste de Manaus.

Segundo policiais da DEHS, os homens foram interrogados e admitiram não terem matado o rapaz que estava no porta-malas do carro, modelo Celta, cor preta, placa NOY-0496. De acordo com os infratores, eles apenas estavam procurando um local para "se livrar" do corpo. A desova teria sido arquitetada por um homem que não foi identificado pela dupla.

O corpo ainda foi identificado pelo Instituto Médico Legal (IML). Os policiais afirmam que os acusados já foram encaminhados para a penitenciária, mas que as investigações irão continuar.

O caso

Policiais da Força Tática estavam em patrulhamento quando suspeitaram de um carro que estava em alta velocidade na rua Mogi das Cruzes, bairro São José 1.

Em rápida perseguição, os suspeitos colidiram o Celta em outro carro que estava estacionado na via pública. A equipe da Força Tática fez a revista no veículo e, no porta-malas, encontraram um homem ensanguentado, enrolado em lençóis.

O corpo apresentava vários cortes profundos, inclusive na região da cabeça. A polícia acredita que eles tentaram arrancar a cabeça da vítima com um facão.