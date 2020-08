Mulher é resgatada após cair em área de pedras na Ponta Negra

Manaus - O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado, na tarde deste domingo (16), para verificar o caso de uma mulher, não identificada, que caiu em uma área de pedras na Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus.

Segundo os bombeiros, a mulher foi encontrada com vida na área, que fica atrás do paredão que divide o Complexo Turístico do Rio Negro. A equipe resgatou a vítima e a transportou para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto (HPS).

De acordo com policiais do 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), o caso ainda está sendo investigado para descobrir se a vítima caiu ou se foi empurrada no local.

