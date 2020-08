Após briga em partida de futebol, homem é esfaqueado e morre em Manaus

Caso será investigado pela DEHS | Foto: Yasmin Feitosa

Manaus - Um industriário identificado como Marleno da Silva Ferreira, de 32 anos, morreu após ser esfaqueado no domingo (16) durante uma discussão no Campo do Vermelhão, localizado na Rua Macapá, bairro Redenção, Zona Centro-Oeste da capital.

Segundo os registros do Instituto Médico Legal (IML), Ferreira foi esfaqueado por volta das 17h. Familiares relataram à polícia que o caso ocorreu durante uma discussão em uma partida de futebol.

Ele foi encaminhado para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do bairro Redenção, mas - por volta das 18h55 - não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.

Ainda segundo relatos da família à polícia, um homem conhecido no bairro como "Tapauá", que estaria jogando a partida de futebol com a vítima, é o principal suspeito do crime. Entretanto, o suspeito não foi localizado.

O corpo de Ferreira foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia mais:

Dupla flagrada com corpo em porta-malas nega que matou homem

Homem é preso após arremessar pacote com drogas no presídio em Humaitá