Suspeito de tocar em partes íntimas de adolescente é preso em Manaus

Manaus - Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso na noite deste domingo (16) por suspeita de importunar sexualmente uma adolescente no bairro Santa Etelvina, Zona Norte da capital. Segundo a polícia, ele tocou nas partes íntimas da vítima enquanto estava em uma estação de ônibus do bairro.

Uma equipe da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada, por volta das 21h30, para verificar uma ocorrência de aliciamento e importunação sexual. As informações repassadas relatavam que o suspeito teria aliciado uma adolescente e chegado a pegar em suas partes íntimas.

Os militares foram ao local e conseguiram realizar a abordagem do suspeito já nas proximidades do 26º Distrito Integrado de Polícia (DIP), que fica no mesmo bairro. Ele foi reconhecido pela vítima e acabou preso.

O caso foi encaminhado para Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

