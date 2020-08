Mais de 60 kg de drogas são apreendidos dentro de aeronave em Manaus

Carregamento de drogas foi encontrado com apoio de cão farejador | Foto: Yasmin Feitosa

Manaus - Cerca de 62 kg de drogas foram apreendidos dentro de um avião bimotor no Aeroclube de Manaus. As drogas estavam escondidas em cilindros de oxigênio, que saíram do município de São Paulo de Olivença com destino a capital. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira (17).

O avião pousou na capital por volta das 16h de domingo (16). Segundo informações do delegado Paulo Mavignier, do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc), as equipes já aguardavam o pouso da aeronave na capital.

"As equipes se posicionaram no Aeroclube e aguardaram a chegada dessa aeronave, que tem como origem o município de São Paulo de Olivença. A nossa investigação apontou que essa droga viria escondida dentro de três cilindros de oxigênio", disse Mavignier.

Drogas estavam escondidas em cilindros de oxigênio | Foto: Yasmin Feitosa

Ainda de acordo com o delegado, os três cilindros são de um hospital local do município e foram identificado com apoio do cão farejador Odin, da Receita Federal.

Foram encontrados 30 kg de cocaína e 32 kg de maconha tipo skunk. "Essas drogas estão avaliadas em mais de R$900 mil e os demais dados sobre quem embarcou essa droga, ou se há participação ou não de agentes públicos, ou de traficantes locais colombianos, serão mantidos em sigilo para o êxito da investigação", explicou.

Roberto Cesarino, da Receita Federal, explicou que após a identificação do local onde as drogas estavam escondidas, foi necessário apoio do Corpo de Bombeiros.

“O Odin adentrou o avião e ali localizou imediatamente a existência de drogas no cilindro. A partir daí, a polícia removeu esse material, levou para o Corpo de Bombeiros, e lá foi cerrado e encontrado o material”, afirmou.

No momento da apreensão, o piloto e o dono da aeronave foram interrogados e, posteriormente, liberados pois não estavam cientes sobre a existência da carga ilegal. As investigações seguem para localizar o receptor das drogas, assim como quem teria enviado o carregamento para a capital amazonense.

