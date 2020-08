Operação prende irmãs do ‘Bacurau’ em Nova Olinda do Norte, no AM

Mais quatro pessoas foram presas duranta a operação desta segunda-feira (17) | Foto: Reprodução

Manaus - Três irmãs do líder do tráfico de drogas em Nova Olinda do Norte, Valdelice Dias da Silva, conhecido como "Bacurau" e mais um homem que teria dado informações privilegiadas da chegada dos policiais do Comando de Operações Especiais (COE) no município, foram presos na manhã desta segunda-feira (17).

O duplo homicídio dos policiais militares cabo Márcio Carlos de Souza, de 40 anos e sargento Manoel Wagner Silva Souza no último dia 3 de agosto, levaram ao desencadeamento de operações no município de Nova Olinda do Norte.

O delegado Cícero Túlio, quem coordena as investigações sobre os crimes na região, informou que testemunhas relataram a atividade criminosa exercida pelo grupo no local, que além do cultivo de entorpecente, andavam ostensivamente armados e saqueavam embarcações.

As três irmãs de Bacurau já haviam sido presas por tráfico de drogas na região e o homem que também foi detido, foi identificado como o presidente da Associação Nova Esperança do Rio Abacaxis (ANERA). Ele era responsável por comandar a abordagem armada às embarcações locais. No dia da mortes dos policiais, ele teria repassado informações para Bacurau.

"No dia em que houve a morte dos policiais do COE, a embarcação em que os policiais estava foi inicialmente abordada pelo presidente da Associação, o qual, consoante relatado em depoimentos, repassou a informação de que policiais estavam na região para o Bacurau, o qual realizou a emboscada", disse Cícero Túlio.

Foram apreendidas armas durante a operação no município | Foto: Divulgação/SSP-AM

Ataques e troca de tiros

Na última quinta-feira (13) uma embarcação usada pela Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) foi novamente atacada a tiros no rio Abacaxis. A Secretaria de Segurança Púbica (SSP-AM) informou que houve troca de tiros e três pessoas foram presas. Esta foi a segunda vez no mês que uma embarcação da PM foi ataca.

A SSP disse ainda que quatro armas de fogo foram apreendidas durante toda ação - tanto da prisão, quanto do tiroteio.

Força Nacional atua na cidade

A atividade da Força Nacional de Segurança Pública está autorizada desde a última sexta-feira (14) e deve permanecer por 60 dias na região. O prazo pode ser prorrogado caso necessário. A Polícia Federal continua investigando as circunstâncias, motivações e potenciais abusos e ilegalidades em operação deflagrada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP) no rio Abacaxis.

