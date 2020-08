Integrantes de grupo criminoso que pratica arrastões são presos no AM

Suspeitos foram conduzidos ao 18º DIP | Foto: Divulgação

Manaus - O motorista de aplicativo John Richard Reis de Melo, de 28 anos, e Keila Ferreira Timoteo, de 18, foram presos na manhã desta segunda-feira (17) na comunidade São João, bairro Lago Azul, Zona Norte da capital. De acordo com a polícia, eles são integrantes de um grupo especializado em cometer arrastões na capital. Outros dois suspeitos estão foragidos.

Eles foram localizados por volta das 6h na Rua São Lázaro. De acordo com o delegado Ricardo Cunha, titular do 18º Distrito Integrado de Polícia (DIP), os roubos ocorreram nos dia 1º e 5 deste mês, e as duas prisões são desdobramentos das investigações em torno do grupo criminoso.

Neguinho e china também são apontados como integrantes do grupo criminoso | Foto: Divulgação

John Melo havia sido preso em flagrante no dia 5 de agosto com armas e munições, mas foi solto em audiência de custódia. Com a prisão dele, a polícia conseguiu identificar os outros envolvidos nas ações criminosas.

"Hoje conseguimos cumprir dois mandados de prisão. John era quem levava os suspeitos para os assaltos. Os outros três participantes saíam do veículo com armas nas mãos e subtraíam pertences das vítimas. Agora seguimos em busca de dois foragidos, são eles: Enrival Ferreira Franco, o 'Neguinho', e Josué Silva dos Santos, o 'China', para que possamos prendê-los", destacou Cunha.





