Briga antiga entre vizinhos termina em sangue no bairro Petrópolis

| Foto: Reprodução

Manaus- Não era de hoje que Rodrigo Melo, 28 anos e João Cícero de 40 anos, não se davam bem. Nessa segunda- feira (17) por volta do 12h30, o desentendimento acabou em agressão. Quem levou a pior foi João que teve a cabeça e o braço direito quebrados. A briga só parou porque teve a intervenção militar, pois, ao ouvir a sirene do carro da Polícia, o agressor Rodrigo, fugiu em um carro de modelo celta. O caso aconteceu na rua Tomas de Aquino, bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus.

De acordo com informações da polícia, Rodrigo é usuário de drogas e há tempos causa confusão com os vizinhos, segundo os próprios. O homem utilizou um pedaço de madeira, conhecida na construção civil como “perna-manca” e bateu sem dó e nem piedade no rival, de acordo com testemunhas. Ainda não foi possível afirmar o que motivou a discussão de hoje. Informações dos policiais, confirmam que essa era uma questão antiga entre os vizinhos.

Depois da contenda, João foi ensanguentado para o Hospital e Pronto-socorro 28 de Agosto. Lá, o homem deve passar por procedimentos cirúrgicos na região da cabeça e no braço. Quem atendeu aocorrência foram os policiais da 3º Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Rodrigo Melo ainda estar sendo procurado pelas autoridades.

