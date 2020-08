Padrasto é preso por estuprar duas enteadas desde a infância no AM

Presidente Figueiredo - Um homem - que não teve a identidade revelada - foi preso na manhã desta segunda-feira (17), na Zona Rural de Presidente Figueiredo (distante 107 quilômetros em linha reta de Manaus), pelo crime de estupro de vulnerável. Ele é acusado de estuprar as duas enteadas desde a infância. Atualmente, as vítimas possuem 16 e 19 anos.

Conforme a equipe do 37° Distrito Integrado de Polícia (DIP), o caso chegou até a polícia quando a mãe das vítimas relatou que as filhas estavam sendo estupradas, supostamente pelos respectivos namorados, e que a mais nova estava grávida. As investigações foram iniciadas e constataram que não existiam relacionamento, mas sim abusos sexuais cometidos pelo próprio padrasto delas.

"Hoje cumprimos a ordem judicial em nome desse homem que estava abusando dessas jovens há muito tempo. Foi um crime muito difícil para coletar as provas necessárias. Por ser em ambiente familiar, as vítimas tinham medo devido às ameaças. Tivemos um trabalho em conjunto com o Conselho Tutelar, no qual conseguimos os relatos das vitimas", explicou o delegado Valdinei Silva, da 37° DIP.

As vítimas informaram que os abusos aconteciam há, pelo menos, oito anos e que o padastro aproveitava da ausência da mãe para cometer os crimes. As crianças eram obrigadas a fazer atos sexuais com ele, muitas vezes uma na presença da outra.

As jovens informaram ainda que o padrasto inventava caçadas pela matas, como pretexto para abusar das vítimas. O suspeito foi preso e conduzido ao prédio da 37° DIP, onde irá ficar à disposição da Justiça.