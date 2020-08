Dupla é capturada após assaltar mulher em Itacoatiara

A vítima entregou o aparelho celular ao suspeito e ele fugiu com apoio do comparsa de 19 anos, que estava o aguardando em uma motocicleta | Foto: Divulgação





Itacoatiara - Um adolescente de 16 anos e J. do R. Terço, de 19 anos, foram capturados na manhã desta segunda-feira (17), por participarem de um crime de roubo. A ação policial aconteceu em Itacoatiara (distante 176 quilômetros em linha reta de Manaus).

Conforme o delegado Paulo Barros, da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itacoatiara, o jovem de 16 anos abordou uma mulher no momento em que ela estacionava a motocicleta. O caso aconteceu no início da manhã de domingo (16) e ele ameaçou a vítima com uma faca.

A vítima entregou o aparelho celular ao suspeito e ele fugiu com apoio do comparsa de 19 anos, que estava o aguardando em uma motocicleta.

Os suspeitos foram presos em locais distintos do município e apresentados na DIP de Itacoatiara. O maior irá responder por roubo majorado e adolescente pelo ato infracional análogo ao mesmo tipo de crime.