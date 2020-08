Preso membro de bando que explodiu cofres em postos de combustíveis

O suspeito era o motorista do bando durante os assaltos | Foto: Divulgação





Manaus - Renan Peres Souza, de 26 anos, conhecido como "Piloto", foi preso na manhã desta segunda-feira (17), por volta das 11h, em cumprimento a mandado de prisão por roubo majorado. Ele é apontado como integrante de uma organização criminosa especializada em roubo de postos de combustíveis com uso de explosivos.

De acordo com o delegado Aldeney Goes, titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), o suspeito se apresentou na especializada após ter sido intimado judicialmente. A prisão dele é um desdobramento da investigação que resultou na prisão de cinco pessoas em flagrante. A ação aconteceu durante uma tentativa de roubo a um posto situado na avenida Constantino Nery, na Zona Centro-Sul, no último dia 30 de julho.

"Renan tinha como função pilotar o veículo, modelo Vectra, de placas JXK-1890, que foi comprado pelos criminosos unicamente para os delitos. Esse veículo já foi apreendido pela nossa equipe. O suspeito confessou ter participado de, pelo menos, quatro roubos. Em todas as ações ele atuou como o motorista do bando. Ele só não teria participado do crime que resultou na prisão dos comparsas dele", explicou Goes.

Procedimentos

Renan foi apresentado na Derfd e levado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde permanecerá à disposição da Justiça.