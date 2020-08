Policiais são homenageados por libertarem reféns de assalto em Manaus

Os PMs ganharam um café da manhã nesta terça-feira (18) | Foto: Yasmin Feitosa

Manaus - A Associação Chinesa do Amazonas homenageou, na manhã desta terça-feira (18), os policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), por libertarem os reféns de um assalto ocorrido no dia 31 de julho deste ano, em uma casa de pesca no Centro de Manaus . Os PMs receberam plaquinhas de agradecimento e um café da manhã.

“Recebemos essa homenagem dos empresários chineses que naquele dia, 31 de julho, foram vítimas de três criminosos, que assaltaram, torturaram e só não finalizaram a ação, acredito eu, porque houve a intervenção da Polícia Militar”, explicou tenente Viana, da 24ª Cicom.

Relembre o caso

O assalto foi realizado por três suspeitos. Os criminosos invadiram uma casa de pesca, localizada na rua Barão de São Domingos, no Centro da capital amazonense.

“Era mais ou menos 18h40 quando aconteceu o assalto. O local, a partir das 18h, fica muito vazio e os meliantes aproveitaram justamente para entrar, já que era uma das poucas lojas ainda aberta”, explicou Viana sobre os perigos da localidade.

| Foto: Yasmin Feitosa

Violência e agressão

Segundo o tenente, os assaltantes foram bastante violentos durante o assalto. “Eles renderam o proprietário e o filho. Quando chegamos nos identificamos e os suspeitos largaram os reféns. Entramos e encontramos as vítimas amarradas, muito torturadas, uma das pessoas estava desfalecida em uma poça de sangue”, contou o Viana.

A polícia foi acionada por um funcionário, que ao perceber que os assaltantes estavam rendendo as vítimas, correu para o segundo andar e ligou para a guarnição da 24ª Cicom.

Os PMs receberam plaquinhas | Foto: Yasmin Feitosa

Apreensão

Ainda no dia da ação policial, os suspeitos fugiram pelo telhado da casa de pescado, mas um deles foi preso logo em seguida com R$11 mil. Após buscas, os outros dois envolvidos também foram presos.

A tia de um deles dos suspeitos também foi presa no momento em que acontecia o assalto. Ela foi apontada como participante da ação criminosa. Todos foram apresentados no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Leia mais:

Criminosos assaltam loja de pesca no Centro e fazem empresários reféns

Dupla que participou de assalto em casa de pesca é presa em Manaus