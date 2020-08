Peruano é preso com 7,6 mil pílulas de remédio abortivo em Coari

Mais de 7,6 mil pílulas de remédios abortivos foram encontradas | Foto: Divulgação

Coari (AM) - Um peruano foi preso com mais de 7,6 mil pílulas de remédios abortivos durante fiscalização realizada no porto de Coari (a 363 quilômetros de Manaus) na manhã desta segunda-feira (17).

A abordagem foi realizada na embarcação Glória de Deus, onde ocorreram as revistas. Ao todo, foram encontradas 540 cartelas do medicamento Cytotec dentro da bolsa do peruano de 42 anos. Em depoimento, o infrator informou que estava transportando a droga para Manaus.

O infrator foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil que funciona dentro da Base Arpão, e vai responder pelo crime de tráfico de drogas.

A Base Arpão atua de forma integrada com efetivos das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Federal, Força Nacional, Secretaria de Operações Integradas (SEOPI), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), além de médicos, dentistas e enfermeiros.

A ação ocorre em conjunto com a Operação “Hórus”, um dos eixos do Programa Nacional de Segurança de Fronteiras e Divisas (Vigia), do Ministério da Justiça.

Além de denúncias ao 181, o disque-denúncia da SSP, é possível repassar informações às equipes da base através do WhatsApp (092) 98435-6203.

*Com informações da assessoria