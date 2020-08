Homem aproveitava ausência de mulher para estuprar criança no AM

O suspeito foi preso no porto de Coari | Foto: Divulgação

Manaus - Procurado por abusar de uma criança de apenas 9 anos, um homem de 58 anos foi preso durante uma operação da Polícia Civil de Coari, na manhã desta terça-feira (18), quando tentava sacar o auxílio emergencial no porto da cidade.

Segundo informações da polícia, o estupro aconteceu em dezembro de 2019, na Vila Tradicional, no Rio Copeá, zona rural do município. A mãe tinha deixado a filha aos cuidados da amiga, que é esposa do suspeito, pois iria passar por procedimentos para dá à luz a um bebê no hospital de Coari.

O suspeito aproveitava a ausência da companheira para praticar os abusos, conforme a polícia. A criança passou por atendimento médico que comprovaram os abusos sofridos. Na época, o abusador fugiu do local e estava sendo procurado desde então.

Ao ir à sede do município para tentar sacar o auxílio emergencial, o suspeito foi reconhecido pela polícia e preso em cumprimento do mandado de prisão.

Ele foi levado para a delegacia da cidade, onde serão feitos os procedimentos, e depois deve ser encaminhado para a unidade prisional de Coari.

