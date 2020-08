Suspeito é preso transportando quase 20 kg de drogas para Manaus

Tabletes de maconha e cocaína foram apreendidos | Foto: Divulgação/SSP-AM

Coari (AM) - Cerca de 20 kg de drogas, entre maconha e cocaína, foram apreendidos na noite desta segunda-feira (17) em um porto do município de Coari, no interior do Amazonas. Um homem de 26 anos, suspeito de transportar o entorpecente, foi preso em flagrante.

Equipes da Base Fluvial Arpão realizavam uma abordagem na embarcação G.M Oliveira, quando um cão da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIP Cães) farejou duas bagagens. Durante a busca, foram encontrados 10 tabletes cocaína, quatro tabletes de maconha e uma porção pequena da mesma substância.

Ao ser questionado sobre o então destino da droga, o proprietário da bagagem informou que transportaria a substância até Manaus, onde receberia uma quantia de R$ 100 mil. Ele foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil da Base Arpão.

A Base atua de forma integrada com efetivos das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Federal, Força Nacional, Secretaria de Operações Integradas (SEOPI), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), além de médicos, dentistas e enfermeiros.

*Com informações da assessoria

