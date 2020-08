Blogueira trans, Alice Felis, é espancada após encontro em Copacabana

A blogueira, Alice Felis mulher trans, 21 anos, foi gravemente espancada na noite desta segunda-feira, 17 | Foto: Reprodução

Rio de Janeiro- A blogueira, Alice Felis mulher trans, 21 anos, foi gravemente espancada na noite desta segunda-feira, 17. O caso de transfobia ocorreu no Rio de Janeiro, no bairro de Copacabana, ela denunciou o caso em sua conta no instagram, logo após ser atendida em um hospital na cidade.

Ela havia marcado um encontro dentro de sua casa com um homem que conheceu em um aplicativo de mensagem, e segundo ela esse rapaz começou a agredi-la e tentou mata-la e ela implorava pela vida: “Ele tentou me esfaquear! Eu pedi por tudo que é mais sagrado para que ele não me matasse. A pessoa destruiu meu apartamento. Me espancou, quebrou minha mandíbula, quebrou meu nariz”, disse Alice, completamente arrasada com toda essa situação.

A modelo contou que o rapaz também levou todo o seu dinheiro. “Não tenho dinheiro para poder consertar meus dentes. Ele levou o único dinheiro que tinha, cerca de R$ 3 mil e pouco do apartamento. Ele quebrou tudo. Não tenho dinheiro para nada mais”. Alice é natural do Espírito Santo. De acordo com ela, o agressor a ameaçou e pediu para que ela fosse embora do Rio de Janeiro. “Ele disse que não era para eu ficar no Rio. Que se me encontrasse ele ia me matar de verdade. Estou com medo de ficar aqui, mas eu vou para onde?Minha vida estava indo tão bem. Tava tudo direitinho. E olha como eu estou. Eu estou destruída” .

Alice teve o nariz, os dentes e a mandíbula quebrada, foi roubada e teve o seu apartamento destruído. Foi iniciado uma vaquinha virtual com meta de R$ 60 mil tendo já arrecadado R$ 39 mil reais para poder restaurar o apartamento, que mora alugado, e concertar seus dentes. Na internet famosos como Felipe Neto, Kéfera, Marília Mendonça comentaram e ajudaram com doações.

