Dupla morre após trocar tiros com a Rocam na Zona Leste de Manaus

Fuzil, revólver e drogas foram apreendidas com a dupla | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Dois suspeitos de atuarem no tráfico de drogas morreram na tarde desta terça-feira (18), após trocarem tiros com a polícia em uma comunidade no bairro São José, Zona Leste de Manaus. Após o tiroteio, a polícia conseguiu apreender porções de drogas, munições, um revólver e um fuzil calibre 762.

De acordo com o capitão Vilarindo, da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), a troca de tiros ocorreu por volta das 13h na comunidade Portelinha. As equipes foram ao local após denúncias de que indivíduos estariam aterrorizando moradores.

Com a chegada da polícia, houve troca de tiros e os dois suspeitos - que não tiveram o nome divulgado - foram baleados. Eles ainda foram encaminhados para uma unidade de saúde da capital, mas não resistiram aos ferimentos e morreram.

Com eles, os policiais apreenderam um revólver calibre 38 com três munições deflagradas e outras três intactas, além de um fuzil calibre 762 com nove munições intactas.

Nas proximidades de onde ocorreu o tiroteio, as equipes conseguiram localizar uma caixa. Dentro dela estavam escondidos um tablete de oxi, um de pasta base de cocaína e uma balança de precisão.

Todo o material apreendido foi apresentado no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

