Casal é preso com arma e drogas escondidas em chafariz no Centro

Manaus - Maria de Nazaré Felipe de Vasconcelos, de 51 anos, e Renato Lima Barbosa, de 31 anos, foram presos na tarde desta terça-feira (18), por volta de meio-dia e meia, nas proximidades da Praça da Matriz, no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus. Com eles foram apreendidas uma arma de fogo e drogas. Parte do material estava escondido dentro de um chafariz.

De acordo com o tenente T. Viana da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a ação iniciou após denúncia informando que Renato estaria escondendo um revólver e drogas dentro do monumento.

"Realizamos a abordagem dele e inicialmente não foi encontrado nada. Ao lado dele estava a companheira Maria, que após revista realizada por uma policial feminina, foi constatado que estava com drogas escondidas no sutiã. Posteriormente, conduzimos ele ao chafariz, onde foi localizado 120 trouxinhas de drogas e um revólver calibre 38 com seis munições intactas", explicou a autoridade policial.

O tenente relatou ainda que Renato disse que estava apenas guardando o material para um terceiro e que receberia R$ 200 pelo serviço. Maria e Renato receberam voz de prisão e foram conduzido ao 24° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Eles devem passar por audiência de custódia e irão ficar à disposição da Justiça.

| Autor: Divulgação