Seis meses após filho ser executado, bandidos matam pai em Manaus

O corpo foi removido no HPS João Lúcio | Foto: Divulgação

Manaus - Guilherme Alberto Martins Aires, de 49 anos, foi executado com tiros na cabeça no final da tarde desta terça-feira (18), na rua Vinicius de Moraes, bairro Coroado , Zona Leste de Manaus. O crime aconteceu seis meses depois do assassinato do filho dele, Maicon William Maciel, de 24 anos, que foi morto a tiros enquanto estava pichando um poste com a sigla de uma facção criminosa.

Segundo a polícia, o caso ocorreu por volta de 17h35, a vítima estava em frente a um bar, quando os pistoleiros chegram em um carro vermelho. Ao se aproximarem de Guilherme, um dos ocupantes do veículo efetuou os tiros. A vítima foi atingida com, pelo menos, sete tiros na região da cabeça.

Testemunhas identificaram um dos suspeitos apenas como “Cacau”. Policiais da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados, mas a vítima já havia sido socorrida para o Hospital João Lúcio , mas chegou morta.

O corpo de Guilherme foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). Conforme amigos, que pediram anonimato, ele já foi servidor do IML, mas não teve o contrato renovado há cerca de um ano. O crime pode estar relacionado a conflitos de facções criminosas.

A autoria e motivação do caso devem ser investigadas pela Dehs.

Morte do filho

Maicon William Maciel , de 24 anos, foi morto a tiros no dia 10 de fevereiro deste ano, enquanto estava pichando um poste com a sigla de uma facção criminosa. O crime ocorreu na rua Maranhão Sobrinho, na Vila Alfredo Nascimento, no bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo informações de testemunhas, criminosos em carro modelo Fiat Uno, de cor Branca, passaram no momento em que o homem estava pichando o poste e começaram a atirar. No local do crime, além do corpo do homem, também foi encontrado a lata de spray de tinta que ele usava para escrever a sigla.

Leia mais:

Empresário é baleado no rosto durante assalto a lava jato em Manaus

Dupla morre após trocar tiros com a Rocam na Zona Leste de Manaus