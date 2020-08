Grupo é preso tentando trazer 27 quilos de drogas de Coari para Manaus

Os suspeitos transportavam 27 quilos de maconha tipo skunk, avaliada em mais de R$ 400 mil | Foto: Divulgação

Coari (AM) - Quatro pessoas foram presas em uma embarcação no porto de Coari (a 363 quilômetros de Manaus), na manhã de terça-feira (18). Os suspeitos transportavam 27 quilos de maconha tipo skunk, avaliada em mais de R$ 400 mil.

Por volta das 10h, durante uma abordagem realizada pela equipe no expresso Ajato 2000, os policiais encontraram as bagagens com 27 tabletes de maconha tipo skunk, pesando 1kg cada uma. As bagagens pertenciam a três mulheres, com idades entre 21 e 25 anos, e um homem, de 22 anos.

Ao serem questionados sobre a substância entorpecente, eles afirmaram que vieram do município de Tefé com destino a Manaus, onde receberiam R$ 5 mil pelo transporte da droga. Além da substância entorpecente, três aparelhos celulares também foram apreendidos.

Os quatro suspeitos foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. O homem já tinha passagem pela polícia pelo mesmo crime. Os infratores foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil da Base Arpão.

A Base Arpão atua de forma integrada com efetivos das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Federal, Força Nacional, Secretaria de Operações Integradas (SEOPI), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), além de médicos, dentistas e enfermeiros.

A ação ocorre em conjunto com a Operação “Hórus”, um dos eixos do Programa Nacional de Segurança de Fronteiras e Divisas (Vigia), do Ministério da Justiça.

Além de denúncias ao 181, o disque-denúncia da SSP, é possível repassar informações às equipes da base através do WhatsApp (092) 98435-6203.

