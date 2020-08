Presa dupla que ameaçava moradores e vendia drogas na Compensa

Material apreendido com os suspeitos | Foto: Divulgação

Manaus - Dois homens, de 25 e 31 anos, foram presos na madrugada desta quarta-feira (19), após moradores, que eram sempre ameaçados, relatarem à polícia que eles andavam armados e vendiam drogas na rua São João, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

Segundo o Capitão Aldivan, a prisão aconteceu, por volta de 1h30, quando policiais da Rondas Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) receberam a denúncia anônima.

"Recebemos a denúncia via WhatsApp informando que esses suspeitos pertenciam a uma organização criminosa. Segundo informações, eles estavam vendendo drogas e faziam ameaças contra os moradores. Ao perceber a presença da polícia, eles fugiram e tentaram se esconder em um depósito, mas foram presos e passaram por revista", disse o capitão da Rocam.

Com os suspeitos, a polícia encontrou um revólver calibre 38 etrês munições do mesmo calibre. Além do armamento, foram encontradas 280 trouxinhas de oxi e R$1.448,00 em espécie, oriundo do tráfico de entorpecentes.

Os criminosos foram presos em flagrante e encaminhados para procedimentos cabíveis no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

