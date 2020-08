Homem é agredido até a morte após ser acusado de estrupo em Manaus

O homem foi morto a pauladas na rua Vênus, Cidade Nova. | Foto: Yasmin Feitosa

Manaus – Após ser acusado de tentar estuprar uma mulher envolvida com o traficante, o autônomo Paulo de Albuquerque Araújo, de 32 anos, foi morto a pauladas, na noite de quarta-feira (18), na rua Vênus, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Segundo informações do relatório de ocorrências da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), denunciantes informaram a guarnição que a vítima teria sido morta após tentar estuprar uma mulher envolvida com um traficante da região.

Segundo informações, o corpo do homem foi encontrado com várias marcas de agressão. A perna-manca utilizada para desferir os golpes ainda estava no local do crime suja de sangue.

Comparsas do traficante, que não teve o nome revelado, segundo a polícia, teriam assassinado Paulo.

Local onde aconteceu o assassinato | Foto: Yasmin Feitosa

A equipe do EM TEMPO esteve no local crime, mas os moradores preferiram não falar sobre o assunto com a reportagem, apenas confirmaram que o homicídio tinha acontecido na rua Vênus.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), após os trabalhos do Departamento de Polícia Técnico-Científica do Amazonas (DPTC-AM).

Até o momento não houve confirmação de suspeitos ou prisões. As investigações devem seguir pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Imagens de câmeras de segurança, de casas próximas ao local do crime, devem ser analisadas pela polícia.

Leia mais:

Dupla morre após trocar tiros com a Rocam na Zona Leste de Manaus

Presa dupla que ameaçava moradores e vendia drogas na Compensa