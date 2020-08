Vídeo: dupla obriga frentista a deitar no chão e assalta posto

O frentista é ameaçado e obrigado a deitar no chão | Foto: Reprodução

Manaus - Assaltos em postos de gasolina em Manaus são constantes. Um frentista foi obrigado a deitar no chão enquanto uma dupla assaltava o local. A ação criminosa ocorreu na madrugada da última segunda-feira (19) na estrada Manuel Urbano que liga Manaus aos municípios de Iranduba e Manacapuru. Os vídeos foram divulgados para que os infratores sejam presos.

Veja o momento do roubo:

Nas imagens é possível ver um dos comparsas abastecendo a moto, enquanto outro chega armado com uma arma calibre 38. Eles rendem o frentista que é obrigado a deitar no chão e não reagir. Os ladrões levaram o dinheiro e também o celular da vítima. Depois do ocorrido fogem na motocicleta de cor vermelha e laterais pretas.

