Corpo é encontrado próximo a porto no Centro de Manaus

Corpo foi retirado de dentro do rio por trabalhadores do porto | Foto: Divulgação

Manaus - O corpo de um homem não identificado foi encontrado na tarde desta quarta-feira (19), boiando nas proximidades da balsa branca do Porto de Manaus, no Centro.

De acordo com informações da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), foram os próprios trabalhadores do local que visualizaram o corpo e o retiraram de dentro do rio. O corpo do homem apresentava um ferimento na testa e a perícia deve identificar se a morte foi decorrente de agressão física ou golpe de arma branca.

Não há informações sobre as circunstâncias da morte do homem.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) esteve no local e deve investigar o caso. O corpo será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

