Suposto 'pistoleiro' de facção criminosa é preso na Compensa

Pistola calibre 380 foi apreendida com suspeito | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Vanderberg Leite Figueiredo, de 22 anos, foi preso na tarde desta quarta-feira (19) na Rua T1 do bairro Compensa, na Zona Oeste da capital. "Cabeça", como é conhecido, é suspeito de atuar como pistoleiro de uma facção criminosa que atua em Manaus.

De acordo com o sargento Reginaldo Veras, da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), as equipes receberam uma denúncia anônima informando que um suspeito estaria portando arma de fogo.

"Nossa equipe foi até o local e verificamos um indivíduo com as características repassadas na denúncia. Ele foi revistado e com ele encontramos uma pistola calibre 380 com três munições. Recebemos a informação que ele atua como 'pistoleiro' de uma facção criminosa. Ele já possui passagem pelo crime de tráfico de drogas", explicou o sargento.

Vanderberg foi preso em flagrante e levado ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado.

Leia mais:



Vídeo: dupla obriga frentista a deitar no chão e assalta posto

Homem é agredido até a morte após ser acusado de estrupo em Manaus