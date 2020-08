Jovem é preso com arma, dinheiro e munições em Manaus

Suspeito foi conduzido ao 14º DIP | Foto: Divulgação

Manaus - Carlos Vinicius Gomes, de 20 anos, foi preso na tarde desta quarta-feira (19), por volta das 14h30, no bairro Coroado, na Zona Leste da capital. Ele estava com uma arma de fogo, munições e dinheiro. O suspeito já tem várias passagens pela polícia.

De acordo com o tenente Thiago Silva, da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), as equipes estavam em patrulhamento de rotina quando identificaram o ocupante de um carro modelo Celta, de cor prata e placas JXQ- 8399, em atitude suspeita.

"Iniciamos uma perseguição e conseguimos interceptar Carlos nas proximidades do Serviço de Pronto-Atendimento (SPA) do bairro Coroado. Durante revista, localizamos uma pistola calibre 380 e munições. Além disso, ainda foram localizados R$ 2 mil e a quantia de US$ 2. Ele não reagiu a abordagem e preferiu ficar em silêncio", explicou o tenente.

Arma, munição e dinheiro estavam com o suspeito | Foto: Divulgação

O suspeito foi apresentado no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. Na delegacia, foi constatado que ele já tinha passagem por furto, roubo e tráfico de drogas.

