Operação 'Fio da Meada' resulta na detenção de seis pessoas

Manaus - Seis pessoas foram detidas por crimes distintos durante operação policial deflagrada pela equipe do 22° Distrito Integrado de Polícia (DIP) com apoio de outras unidades policiais na manhã desta quarta-feira (19), na invasão Bariri, na Zona Sul de Manaus.

Os objetivos da ação era identificar receptadores de fios elétricos furtados da rede elétrica e de Internet da Zona Centro-Sul. Durante as diligências, foram identificados outros crimes como tráfico de drogas, maus-tratos e crime ambiental.

De acordo com a delegada Juliana Tuma, titular do 22° Distrito Integrado de Polícia (DIP), ao longo das diligências foram identificados receptadores do material furtado e comercialização de drogas. Em uma das casas foram localizadas quatro crianças que foram resgatadas em situação de vulnerabilidade.

"O cumprimento dos mandados era para identificar o que surgiu na investigação que é a receptação qualificada que fomenta o furto do cobre de fios elétricos aqui na região do Vieiralves, Nossa Senhora das Graças, na Zona Centro-Sul, porém durante as diligências acabamos identificando situação de tráfico de drogas e a situação das crianças que estavam sob os cuidados de um dos receptadores que se dizia avô, em situação insalubre. Acionamos o Conselho Tutelar da área e as crianças foram levadas para um abrigo", explicou Tuma.

A delegada informou também que durante a ação foi identificado crime ambiental com a detenção de uma pessoa que transportava entre 80 e 85 dúzias de madeira ilegal.

"O que foi possível destacar é que esses suspeitos de furtar os fios da rede elétrica muitas vezes faziam isso para manter o vício e trocar por drogas. Nossa investigação identificou que esses receptadores eram muito conhecidos na área e alguns já tinham passagem pelo mesmo crime", explicou a autoridade.



A operação policial contou ainda com apoio do 12° e 16° DIPs, 20° e 24° Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms) e Companhia Independente de Policiamento com Cães (Cip-Cães).

Os suspeitos foram apresentados no 22° DIP e devem passar por audiência de custódia, onde irão ficar à disposição da Justiça.

