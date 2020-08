Dois homens são baleados em ataque criminoso na Zona Norte

Manaus - Dois homens foram baleados no início da noite desta quarta-feira (19), durante um ataque criminoso na rua Três, do conjunto Manoa, na Zona Norte de Manaus. As vítimas foram identificadas como José. E. P. F., de 20 anos e A. H. A. C, de 24 anos.

De acordo com o tenente Mário Aguiar, da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), testemunhas relataram que as vítimas foram surpreendidas por criminosos em um veículo modelo Gol, de cor preta.

“Informações das testemunhas é que apenas José era o alvo. Ele homem foi atingido com um tiro no abdômen, já o segundo baleado supostamente não teria nada a ver com a tentativa de homicídio e acabou sendo baleado no braço”, explicou o tenente.

As vítimas foram socorridas e levadas ao Serviço de Pronto-Atendimento do conjunto Galileia | Foto: Divulgação

As vítimas foram socorridas e levadas ao Serviço de Pronto-Atendimento do conjunto Galileia, na Zona Norte, onde recebem atendimento médico. Ainda não há informações do estado de saúde deles.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.



O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

