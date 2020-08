Jovem assassinado na Compensa tentou mudar de vida, diz irmã

Leonadson não tinha endereço fixo, mas ficava alternando as dormidas na casa de conhecidos | Foto: Divulgação

Manaus - A morte de Leonadson da Silva Castro , 23, que foi executado com 14 tiros, pode ter sido motivada pelo crime de tráfico de drogas. A afirmação foi feita pela irmã dele que esteve na cena do crime na noite desta quarta-feira (19), no beco Gilberto Mestrinho, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.



A irmã dele contou que o Leonadson teve envolvimento com o tráfico de drogas, mas durante um tempo frequentou a igreja e tentou mudar de vida.

"Infelizmente meu irmão é mais uma vítima da guerra do tráfico aqui no bairro Compensa. Muitas pessoas já morreram, inclusive inocentes. Não vou vir aqui dizer que meu irmão é inocente, mas essa foi a escolha dele. Ele deixa um filho de menos de um ano", relatou a irmã.

Leonadson não tinha endereço fixo, mas ficava alternando as dormidas na casa de conhecidos. Ele também seria cantor de funk e sonhava com a fama com o mundo da música.



"Minha mãe é cozinheira e trabalha viajando. Já o meu outro irmão é cabo do Exército. Eu não sei nem como vou dar essa notícia para eles. É muito triste ver que esse foi o fim dele", lamentou a irmã.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e a perícia deve apontar a quantidade de tiros que atingiu a vítima.

