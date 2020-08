'Justiceiro' rastreia celular roubado e mata ladrão a tiros em Manaus

Perícia realizando os trabalhos no corpo | Foto: Divulgação

Manaus- Um "justiceiro" matou com vários tiros um homem que teria, supostamente, roubado o telefone celular dele. O suposto assaltante foi rastreado e morto na rua das Cravitas, bairro Nova Floresta, Zona Leste de Manaus. O fato aconteceu por volta das 22h de quarta-feira (19).

"O que chegou até nós é que ele estava cometendo assaltos e uma possível vítima, que também estava armada, reagiu quando ele tentou correr. Ele era monitorado, inclusive, por tornozeleira eletrônica", disse o tenente da Freitas Ridalgo, da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

A perícia foi realizada no local do crime e, segundo informações do delegado Guilherme Antoniazzi, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o homem foi atingido por diversos disparos.

"Foram seis disparos de arma de fogo. Ele foi atingido pela frente e pelas costas. O identificamos através do número da tornozeleira", explicou Antoniazzi.

O corpo do homem foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). As investigações serão feitas pela Delegacia de Homicídios, para tentar encontrar o suposto justiceiro.

