Em Manaus, pai é preso por manter filho de 3 anos em cárcere privado

Mãe da criança acusou o pai de estar drogado | Foto: Yasmin Feitosa

Manaus - Um homem identificado como Francinaldo Dias, de 33 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (20), suspeito de manter o próprio filho em cárcere privado por dois dias na rua Flor de Reis, bairro Parque São Pedro, Zona Oeste de Manaus.

Segundo informações do cabo Marcelo Oliveira, da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem foi encontrado após a esposa denunciá-lo às autoridades e dizer que estava sendo mantida em cárcere privado junto ao filho de 3 anos.

"Foi a própria mãe que nos procurou e fez o chamado. Fomos com ela até a residência e ele estava lá com a criança presa e bastante alterado. Conversamos com ele e não tentou resistir a prisão", disse o cabo.

Segundo a delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção a Criança e ao Adolescente (DEPCA), a mãe afirmou em depoimento que houve uma discussão entre eles.

"A mãe está sendo ouvida. Em uma conversa preliminar, ela disse que houve um desentendimento entre o casal e parece que tem uma violência doméstica. A criança, aparentemente, está bem e o homem é pai biológico. Está sendo avaliado o procedimento que será adotado", disse a delegada.

A mãe afirmou que o marido estava drogado, mas a polícia não soube confirmar se de fato o homem estava sob efeitos de entorpecentes, ou algum tipo de bebida alcoólica, quando foi encontrado.

Já o pai da criança afirma que foi perseguido pelos filhos da esposa. "Os filhos dela queriam me matar e eu estava só me defendendo dentro da casa. Tudo que tem lá foi eu que trabalhei para comprar, estou há quatro anos com ela", disse o homem.

O casal está prestando depoimento na Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente (DEPCA), para tentar esclarecer o caso.

