Dupla é presa enquanto vigiava 'boca de fumo' na Colônia Santo Antônio

Material apreendido na ação criminosa | Foto: Divulgação/PC

Manaus - Amsterdam dos Santos Braga, de 20 anos, e Fábio Bastos, de 37 anos, foi preso na tarde desta quarta-feira (19), por volta de meio-dia, em uma residência na rua Alberto Graciano, bairro Colônia Santo Antônio, na Zona Norte de Manaus. Eles estavam tomando conta de uma "boca de fumo",que tem intensa comercialização de drogas.

De acordo com o delegado Ricardo Cunha, do 18° Distrito Integrado de Polícia (DIP), as investigações iniciaram após denúncias anônimas relatarem que os criminosos estariam utilizando uma residência para vender drogas.

Os policiais se deslocaram até o ponto indicado e verificaram as drogas dentro da residência. No lugar foi apreendido 54 trouxinhas de maconha, 28 trouxinhas de oxi, uma porção pequena de oxi, um colete balístico e uma balança de precisão.

A dupla confessou que atuava no tráfico e recebeu voz de prisão em flagrante . Os suspeitos foram levados ao 18° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Eles devem passar por audiência de custódia e irão ficar à disposição da Justiça.

