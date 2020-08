Corpo é encontrado com golpes de arma branca e sinais de tortura no AM

Os policiais verificaram a veracidade da informação e viram que ele foi morto com diversas perfurações | Foto: Divulgação





Manicoré - O corpo de Denilson Moreira da Cruz, de 19 anos, foi encontrado na manhã desta quinta-feira (20), por volta das 8h, na estrada do Atininga, em Manicoré. A vítima apresentava golpes de arma branca e estava com um fio de carregador de celular em volta do pescoço.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada após denúncias sobre o encontro de um cadáver à beira da estrada. Os policiais verificaram a veracidade da informação e viram que ele foi morto com diversas perfurações.

Não há informações sobre as circunstâncias e a motivação do crime. O corpo do homem foi levado ao hospital do município para exame de necropsia e o caso será investigado pela Polícia Civil.