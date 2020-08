Motocicletas são recuperadas antes de desmanche no Tarumã

As motos estavam prestes a irem para desmanche quando a policia realizou buscas no local. | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Duas motocicletas com restrição de roubo foram recuperadas na desta quinta-feira (20), na comunidade São Sebastião, no bairro Tarumã-Açú, na Zona Sul de Manaus. Elas já estavam prestes a ser desmanchadas quando a policia realizou buscas no local.

De acordo com o tenente Abraão da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), as equipes estavam fazendo incursão na área quando avistaram indivíduos tentando embarcar uma motocicleta de cor vermelha, de placas PHY-1399 em uma canoa. Assim que os suspeitos perceberam a presença da polícia, eles saíram na canoa e abandonaram a motocicleta.

"Foi muito rápido. Eles, ao perceberem a nossa chegada, já abandonaram a motocicleta e fugiram. Conseguimos recuperar o veículo e devolvemos ao dono. Ela havia sido tomada em um assalto ocorrido há dois dias e o dono estava sem esperanças de localizá-la", explicou o tenente.

Logo em seguida, os policiais receberam uma denúncia anônima de que mais três motocicletas estavam escondidas nas proximidades de uma área de mata no Ramal do Pontalzinho e que também seriam desmanchadas.

"Nesse outro local, nós conseguimos recuperar mais uma motocicleta modelo Honda CG Fan 125, de cor vermelha e placas NOT-3221. Essa também estava com restrição de roubo e já havia sido roubada há três dias, na Zona Leste. Também devolvemos ao verdadeiro dono", contou a autoridade.

As motocicletas foram apresentadas no 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Novas diligências devem ser realizadas na área com intuito de localizar os responsáveis pelo desmanche.

