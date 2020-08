'Barraqueira do São Lázaro' é presa por agredir esposa do amante no AM

Kilian deve responder no regime semiaberto | Foto: Divulgação

Manaus - Após ofender, agredir e quebrar o dedo da esposa do amante, uma mulher identificada como Kilian Rabelo da Silva, de 39 anos, foi presa nesta quarta-feira (19), no bairro São Lázaro, Zona Sul de Manaus. Ela possuía processos, desde o dia 2 de setembro de 2011, pelos crimes de lesão corporal grave e injuria racial.

Equipes do 7º Distrito Integrado de Polícia (DIP) cumpriram o mandado de prisão e conseguiram capturar a mulher na residência dela. Para o titular da unidade policial, delegado Fabiano Rosas, o caso é inusitado.

"No dia do fato, por volta das 23h30, Kilian foi tomar satisfação com a esposa do amante e fez ofensas de cunho racista. Kilian ainda quebrou um dos dedos da mulher. A vítima teve que ficar mais de 30 dias sem trabalhar, o que se configurou lesão corporal grave", explicou.

Ainda segundo o delegado, a vítima fez a denúncia e o esposo dela confirmou que tinha um relacionamento extraconjugal com a Kilian.

"Somando as penas dos crimes envolvidos, a suspeita condenada a 4 anos e 9 meses. Ela deve responder no regime semiaberto", disse Rosas.

Kilian ainda possui outros processos. "Ela já responde, pelo menos, mais de 10 processos e tem uma personalidade, no linguajar popular, conhecida como a barraqueira do bairro", concluiu o delegado.

