Homem é preso com submetralhadora durante entrega de drogas em Manaus

Manaus - Um homem foi preso com uma submetralhadora durante entrega de drogas na rua Carará, bairro Colônia Santo Antônio, na Zona Norte de Manaus. A prisão aconteceu na noite de quinta-feira (20).

Uma denúncia anônima levou os policiais da Força Tática ao suspeito. Conforme o denunciante, o homem estava em um veículo modelo Argo, de cor vermelha, fazendo entrega de entorpecente e que supostamente estaria armado.

"Recebemos a informação por meio da nossa linha direta, que havia um suspeito possivelmente transportando entorpecentes para fazer uma venda. A denúncia informou também que ele estaria armado, prontamente a nossa equipe foi até ao local e reconhecemos o veículo descrito na denúncia", explicou um tenente da Força Tática.

De acordo com a autoridade policial, o homem demonstrou atitude suspeita durante a abordagem. "Ele ficou bastante nervoso e demorou para sair do veículo, fizemos a revista pessoal nele e nada foi encontrado, porém no veículo encontramos, em baixo do banco do motorista, um quilo de entorpecente juntamente com um revólver calibre 38", explicou o tenente.

Após questionamentos, o suspeito confessou que estava indo fazer uma entrega de drogas, mas não revelou o nome do comprador. Ele também afirmou aos policiais que guardava o restante da droga na residência dele, localizada na mesma rua da prisão.

Na casa, os policiais encontram quatro tabletes de skank, uma balança de precisão, uma submetralhadora 9mm e 19 munições de calibre 38, três munições de calibre 9mm e R$2.456 em espécie.

O homem foi encaminhado para procedimentos cabíveis no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde está à disposição da justiça. Ele deve responder por porte ilegal de arma de fogo, além de tráfico de drogas.

