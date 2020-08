Jovem é preso por roubar e esfaquear vítima na Zona Sul

Manaus - Thiago Nascimento Gomes, de 24 anos, foi preso nesta quinta-feira (20), por volta das 13h, em cumprimento a mandado de prisão pelo cometimento do crime de roubo majorado. A prisão ocorreu na rua Maria Andrade, no bairro São Lázaro, na Zona Sul de Manaus.

De acordo com o delegado Fabiano Rosas, titular do 7° Distrito Integrado de Polícia (DIP), Thiago e o comparsa, roubaram no dia 24 de abril de 2016, os aparelhos celulares de duas vítimas que estavam esperando ônibus por volta das 20h30, na avenida Rodrigo Otávio, no bairro Japiim, na Zona Sul de Manaus.

Naquele dia, uma das vítimas foi esfaqueada por Thiago e os dois criminosos foram presos pela Polícia Militar.

Em julho deste ano, a juíza Anagali Marcon Bertazzo da 6º Vara Criminal expediu a condenação do suspeito.

Após os procedimentos cabíveis na unidade policial, Thiago foi encaminhado a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde irá ficar à disposição da Justiça.

