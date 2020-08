Idoso é baleado ao tentar fugir de assalto no Centro

Manaus - O idoso Vander C. F. S, de 62 anos, foi baleado na manhã desta sexta-feira (21), durante um assalto ocorrido na rua 24 de Maio, no bairro Centro, na Zona Sul de Manaus. Ele deu entrada por volta das 10h, no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Conforme a Polícia Militar, o idoso relatou que estava caminhando em via pública quando foi surpreendido por criminosos em um carro não identificado.

Ele teria tentado correr, mas acabou caindo nas proximidades de um bueiro e foi baleado pelos suspeitos na perna.

A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada ao HPS 28 de Ágosto, onde permanece internada.

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

