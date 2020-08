Integrante de quadrilha que fez reféns em escritório é preso

Manaus - Reimar Pereira Maia, de 29 anos, foi preso nesta sexta-feira (21), em cumprimento a mandado de prisão pelo crime de roubo majorado. Ele é apontado como um dos autores do assalto cometido em um escritório de uma empresa do ramo alimentício, no conjunto Tiradentes, do bairro Coroado, na Zona Leste de Manaus, no dia 10 de agosto deste ano.

De acordo com o delegado Aldeney Goes, titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), a prisão de Reimar aconteceu por volta de meio dia, na rua 3 de Julho do bairro Japiim, na Zona Sul.

"No dia do assalto, Reimar e os comparsas renderam funcionários de uma empresa transportadora e do escritório , portando armas de fogo. As vítimas foram obrigadas a entregar vários pertences pessoais, eletrônicos e motocicletas", explicou Goes.

Os dois suspeitos continuam foragidos | Foto: divulgação





O titular da especializada informou que, um dia após o crime, a Montana, de cor prata, usada pelo grupo criminoso, foi localizada. O motorista que estava com o veículo, identificado como Jean Francescoles Neves, de 28 anos, confessou ter dado apoio à fuga dos suspeitos.

Após a investigação realizada pelas equipes do 11° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e Derfd foi constatado que os participantes do crime são Reimar e Igor Tiago de Oliveira Pena e Lucas Costa Bentes.

Com a prisão de Reimar, apenas os outros dois suspeitos continuam foragidos. Informações do paradeiro deles podem ser repassadas pelo número 181 da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM) . Reimar foi levado a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde irá ficar à disposição da Justiça.