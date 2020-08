Vídeo: Criminoso em motocicleta assalta motorista de App na Zona Leste

O crime aconteceu no bairro Zumbi dos Palmares, na Zona Leste | Foto: Divulgação

Manaus - O que era para ser o início de um dia de trabalho para um motorista de aplicativo se tornou momentos de terror no início da manhã de quinta-feira (20). Por volta das 7h43, na travessa São Pedro, no bairro Zumbi dos Palmares, na Zona Leste de Manaus, o homem foi surpreendido por um criminoso em uma motocicleta. Toda a ação foi flagrada por câmeras de segurança das proximidades.

Nas imagens é possível ver o carro da vítima, de cor prata, parado à esquerda do vídeo. O motorista estava no interior do veículo configurando o aparelho celular para iniciar a corrida. Logo em seguida, surge o criminoso em uma motocicleta de cor vermelha. O suspeito freia bruscamente e se posiciona ao lado do vidro do banco do motorista e saca uma arma de fogo.

O motorista não tem outra saída a não ser entregar o aparelho celular. Logo em seguida, o suspeito foge sem ser identificado. O vídeo da ação criminosa foi publicado em redes sociais e outros moradores da área teriam reconhecido o mesmo homem como autor de outros delitos.

Qualquer informação sobre a identificação do suspeito ou paradeiro podem ser repassadas às autoridades policiais pelos números 181 e 190. A denúncia pode ser feita de forma anônima.

A Polícia Civil deve investigar o caso.

Veja o vídeo da ação criminosa: