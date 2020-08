Mulher que encomendou morte de inimiga em ramal no Tarumã é presa

Casa onde a vítima pediu socorro | Foto: César Gomes

Manaus - Luana Tavares dos Santos e Ayrton Leandro Simplício da Silva foram presos na quinta-feira (20), em cumprimento a mandado de prisão pelos crimes de homicídio qualificado tentado e furto qualificado. A mando de Luana, Ayrton e um comparsa atraíram a vítima, no dia 21 de julho deste ano, para o ramal da Prainha, no bairro Tarumã, na Zona Oeste, onde a vítima foi enforcada e esfaqueada . A mulher sobreviveu e se arrastou até uma casa onde pediu socorro.

De acordo com o delegado Rafael Cordeiro, do 20° Distrito Integrado de Polícia, a prisão de Ayrton ocorreu por volta das 16h30, na rua Bauru, bairro Colônia Terra Nova, na Zona Norte da cidade. Já a de Luana ocorreu por volta das 21h, na rua Colheireiras, bairro Alfredo Nascimento.

Conforme a autoridade policial, no dia do crime, um dos suspeitos passou uma corda no pescoço da vítima, enquanto o outro desferiu golpes de facas no peito dela.

“Após o ato, os dois indivíduos acharam que a vítima havia morrido e evadiram-se do local. Ela se arrastou até a porta de uma residência, onde só foi encontrada seis horas depois, momento em que foi socorrida e levada para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, onde passou 14 dias internada”, comentou o delegado.

Ainda segundo a autoridade policial, as investigações duraram cerca de 30 dias, onde foram colhidas provas testemunhais e técnicas. Com a identificação dos infratores, foi solicitado pela equipe do 20º DIP o mandado de prisão, sendo expedido no dia 14 de agosto deste ano, pela juíza Eline Paixão e Silva Gurgel do Amaral Pinto, do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM).

Ainda com informações da autoridade policial, foi verificado que a mandante e a vítima já moraram juntas, mas passaram a ter desavenças que motivaram a prática do crime.

“No momento da prisão de Luana, foi encontrado com ela o celular da vítima, subtraído no dia do crime. Nossa equipe já identificou o terceiro envolvido e estamos em diligências para capturá-lo”, finalizou Cordeiro.

Procedimentos

Luana e Ayrton serão indiciados pelos crimes de homicídio qualificado tentado e furto qualificado. Após os procedimentos na unidade policial, eles serão encaminhados à Central de Recebimento e Triagem (CRT) e ficarão à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria