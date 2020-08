Polícia incinera 33kg de drogas apreendidas em Manacapuru

As drogas foram encontradas com dois suspeitos dentro de uma embarcação | Foto: Divulgação





Manaus - Cerca de 33kg de maconha foram incinerados na tarde da última sexta-feira (21), que foram apreendidos durante uma operação realizada em Manacapuru em abril deste ano.

De acordo com o delegado Rodrigo Torres, responsável pela operação, as drogas foram encontradas com dois suspeitos dentro de uma embarcação.

"Apreendemos essas drogas em uma embarcação que vinha de Maraã e ia descer em Manacapuru. A abordagem foi feita ainda no rio, antes que a dupla fizesse a entrega a outros dois suspeitos que estavam em uma segunda embarcação", explicou Torres.

De acordo com o delegado, a dupla foi presa no dia da operação. "Eles estão presos até o presente momento, e, no dia da ação, informaram que tinham recebido um valor para fazer o transporte e a entrega das drogas,", disse Torres.

Os 33kg de drogas foram incinerados em uma orlaria de Manacapuru, com a autorização da Juíza Scarlet Braga Barbosa. A ação contou com a presença do Ministério Público do Estado do Amazonas e da Vigilância Sanitária.

De acordo com Torres, a dupla da segunda embarcação fugiu ao perceber a presença da polícia. As investigações seguem com o objetivo de localizar os suspeitos.