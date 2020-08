Vídeo: veja como o falso mototaxista fazia assaltos em Manaus

Manaus – Mais uma vez, a interação da população com a polícia, por meio de denúncias anônimas, fez com que um homem de 39 anos fosse preso nesta sexta-feira (21) pelas Rondas Ostensivas Cândido (Rocam). Armado e vestido com farda de mototaxista, ele cometia assaltos a pedestres no bairro Tancredo Neves e adjacências, zona Leste de Manaus. A ação foi flagrada por câmeras de segurança.

Veja o vídeo da ação do assaltante:

A mulher, com medo entrega o celular e vai embora | Autor: Reprodução

O assaltante era audacioso e parecia não ter medo de ser identificado. Usando apenas um capacete, ele ficava parado na moto à espera dos pedestres passarem pela rua. Ao avistar uma vítima, aparentemente indefesa e sem companhia, ele mostrava a arma e coagia para que ela entregasse pertences de valor. Geralmente, celulares eram os objetos preferidos.



Toda a ação acontece em plena luz do dia e em uma rua pouco movimentada. A mulher entrega o celular e com medo, anda rápido para não ser agredida pelo ladrão. Os policiais chegaram até o homem após denúncias da comunidade e também pelo vídeo, na qual é possível ver a moto, o rosto do assaltante e a placa do veículo: NOK- 3984.

Abriu a porta para a Rocam

A polícia foi buscar o assaltante na casa dele. Sem saber que tinha sido filmado durante o roubo. O próprio suspeito abriu a porta quando a polícia chegou. Ele confessou aos policiais que estava arrependido, disse o tenente Fernandes, da Rocam. Com ele estava um simulacro de pistola, o celular da vítima e dinheiro em espécie.

Veja a matéria:

